Dl rilancio:fonti,al lavoro su coperture

ROMA, 12 MAG - Si lavora ancora in queste ore alle coperture del decreto Rilancio. E' quanto emerge mentre è in corso - iniziata attorno alle 12 - la riunione del preconsiglio che serve a preparare il Cdm per il varo del testo. All'appello mancherebbero infatti, a quanto confermano diverse fonti, sia i fondi per la piena copertura della cassa integrazione del decreto Cura Italia, sia risorse per misure come gli incentivi al personale sanitario.