Fase 2: al Senato riapre la buvette

ROMA, 12 MAG - A due mesi dalla chiusura, in coincidenza con il lockdown per il coronavirus, la buvette del Senato ha riaperto i battenti. Al bar di Palazzo Madama, come dal 4 maggio accade per tutti gli altri bar, è possibile entrare uno alla volta ordinare bevande calde e un cornetto da asporto. Una volta pagati e presi, possono essere consumati in Sala Garibaldi, il 'Transatlantico' della Camera Alta, dove rimangono ancora dei distributori di bevande calde che erano stati installati con la chiusura della buvette. Felici senatori e funzionari di questo segnale di, seppur parziale, ritorno alla normalità. La conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama ha deciso che da ieri le attività delle commissioni parlamentari del Senato riprendessero in via ordinaria: non sono più concentrate solo nell'esame dei provvedimenti strettamente legati all'emergenza COVID-19.