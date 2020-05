Sequestrati 40 kg cocaina a Gorizia

GORIZIA, 12 MAG - I carabinieri hanno scoperto e sequestrato 40 chilogrammi di cocaina per un valore di circa dieci milioni di euro. la sostanza era nascosta in un serbatoio di carburante montato su un camion il cui autista, un cittadino sloveno, di 46 anni, è stato arrestato con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo era entrato poco prima in Italia alla guida di un autoarticolato, attraverso il confine di Sant'Andrea, a Gorizia. La sostanza rinvenuta ha dimostrato un alto grado di purezza che porta a valutarne il valore sul mercato finale, dopo il "taglio", a una cifra vicina ai dieci milioni di euro. Secondo i primi accertamenti dei militari dell'Arma del Nucleo investigativo di Gorizia, la droga proverrebbe dal mercato del Nord Europa ed era forse destinata a piazze di forte consumo come Milano e il Nord Italia in genere.