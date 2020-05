Leonardo: Profumo,vogliamo investire ancora su nostro futuro

ROMA, 12 MAG - "Due messaggi per me estremamente importanti". L'a.d. di Leonardo, Alessandro Profumo, li sottolinea in un videomessaggio agli azionisti in vista dell'assemblea che si terrà nella forma semplificata consentita dall'emergenza Covid-19. "Abbiamo raggiunto e in alcuni casi superato gli obiettivi che ci eravamo prefissati e abbiamo una visione chiara del nostro percorso strategico", dice concludendo un intervento che ripercorre quanto fatto negli ultimi anni, e in particolare nel 2019, si sofferma sulla situazione di emergenza di questi mesi, ma guarda anche avanti. "Abbiamo fatto scelte consapevoli e coraggiose, e cogliendo opportunità in mercati strategici che possono creare nuove opportunità nel lungo termine in aree chiave o in attività di supporto ai clienti", dice Profumo, e aggiunge: "Nei prossimi cinque anni vogliamo continuare a investire nel nostro futuro". (ANSA).