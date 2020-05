Dl rilancio: cdm ancora non convocato

ROMA, 12 MAG - Dovrebbe riprendere alle 11, dopo aver sospeso i lavori attorno all'una della scorsa notte, la riunione del preconsiglio dei ministri, preparatoria del Cdm sul decreto Rilancio. Nella riunione notturna, a quanto si apprende, i tecnici dei ministeri avrebbero esaminato circa la metà degli oltre duecento articoli del testo. Non risulta intanto ancora convocato il Consiglio dei ministri per il varo della maxi manovra da 55 miliardi, che ieri si ipotizzava per questo pomeriggio: i tempi dipenderanno anche dall'andamento dei lavori del pre-Cdm.