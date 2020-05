Petrolio: in rialzo a 24,46 dollari al barile

ROMA, 12 MAG - Quotazioni del petrolio in rialzo questa mattina sull'onda delle prime riaperture delle attività in diversi paesi. I contratti sul greggio Wti con scadenza a giugno passano di mano a 24,46 dollari al barile ( 24,14 ieris era a New York). Il Brent cresce ancora dello 0,64% a 29,82 dollari al barile (ANSA).