Migranti, Meloni sì a proroga permessi

MILANO, 11 MAG - "Non so di cosa stiamo parlando, in queste settimane abbiamo sentito di tutto. Se qui si sta parlando di prorogare un permesso di soggiorno, quindi una presenza sul territorio nazionale di migranti regolari che in forza della scadenza rischiano di diventare irregolari, io non ho nulla da dire". Lo ha detto 7 Gold la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "Ma da quello che abbiamo sentito dire al ministro Bellanova è una cosa molto diversa: lei per aiutare l'agricoltura vuole regolarizzare 600 mila clandestini che sono sul nostro territorio nazionale e questa è una follia priva di senso alcuno", ha detto Meloni.