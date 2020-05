Storace, che senso ha insultare Romano?

ROMA, 11 MAG - "Dice Guido Crosetto. E io la penso esattamente come lui". Così Francesco Storace condivide il tweet di Guido Crosetto sulla liberazione di Silvia Romano: "Scusate, ma se diciamo, convinti, che vanno aiutati a casa loro, vanno fatte crescere le loro economie, che l'emigrazione uccide l'Africa etc. etc. che senso ha insultare una ragazza che è andata ad aiutarli a casa loro? Certamente non pensava di essere rapita e venduta".