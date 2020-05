L'ok a tavolini in 24h, +35% spazi fuori

ROMA, 11 MAG - Un iter superveloce per i bar e i ristoranti di Roma per ottenere occupazione di suolo pubblico per i tavolini: 24 ore per avere l'ok e un aumento del 35% degli spazi esterni in concessione. E' il piano al quale, secondo quanto si apprende, sta lavorando la sindaca Virginia Raggi. Gli uffici del Campidoglio stanno predisponendo un provvedimento per semplificare e velocizzare al massimo le procedure.L'obiettivo dunque è concedere autorizzazioni in un giorno per agevolare la ripresa delle attività di ristorazione che nella fase 2 sono tenute a rispettare distanziamento tra i tavolini che porta inevitabilmente alla drastica riduzione dei posti al coperto. La sindaca aveva già annunciato l'intenzione di aumentare del 35% la concessione di suolo pubblico rispetto allo spazio già occupato dai locali. Ora si sta lavorando anche all'iter che possa velocizzare a massimo le pratiche per arrivare ad un'attesa di massimo 24 ore per avere l'autorizzazione.