Ceriscioli, Marche pronte riaprire 18/5

ANCONA, 11 MAG - La Regione Marche è pronta a riaprire estetiste e parrucchieri, ma anche bar e ristoranti dal 18 maggio e la stagione balneare dal 29 maggio, in base a protocolli concordati con le associazioni di categoria e con l'Anci e approvati oggi dalla Giunta regionale. Lo ha annunciato il presidente della Regione Luca Ceriscioli in un incontro stampa in streaming, affiancato dal presidente di Anci Marche Maurizio Mangialardi e dagli assessori al Turismo Moreno Pieroni e alle Attività produttive Manuela Bora. L'obiettivo - ha sottolineato Ceriscioli - è "riaprire prima possibile in condizioni di sicurezza, noi stiamo tenendo insieme questi due aspetti".