Unioni Civili: Cirinnà, legge ha 4 anni

ROMA, 11 MAG - "Sono passati quattro anni dall'approvazione della legge sulle unioni civili, una legge che come dico spesso si occupa della felicità delle persone. Non so più quante coppie ho abbracciato, quante unioni ho celebrato, quanti sorrisi hanno scaldato il mio cuore. Ogni volta è bellissimo, è come vedere la Costituzione diventare vita vera". Lo scrive la senatrice del Pd Monica Cirinnà in un post su Facebook. Ma non basta, non può bastare, non più - conclude Cirinnà - Credo sia giunto il momento di iniziare a lavorare per mantenere la promessa dell'eguaglianza, e completare il lavoro iniziato quattro anni fa: gli obiettivi sono chiari, matrimonio egualitario e riconoscimento pieno dell'omogenitorialità, in tutte le sue forme. Avverto questa responsabilità con forza, e sono pronta a battermi, nel Partito e in Parlamento, per accompagnare l'Italia verso questo ulteriore passo".