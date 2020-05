Dagli host Airbnb 12.000 notti gratis a medici e infermieri

ROMA, 11 MAG - Anche nella Fase 2 dell'emergenza Covid-19 rimane vivo l'impegno e l'allerta del personale sanitario e degli host Airbnb che hanno scelto di aprire le proprie case per sostenerli. In occasione della ;Giornata internazionale dell'Infermiere;, che si celebra il 12 maggio, Airbnb ha raggiunto quota 12.000 notti gratuite messe a disposizione sul proprio portale a medici e personale sanitario con il programma lanciato lo scorso 16 marzo durante il picco della pandemia in collaborazione con l'associazione ;OspitaMI e Property Manager Italia. Ad oggi sono 4.500 gli appartamenti messi a disposizione dagli host di Airbnb, di cui oltre il 30% in Lombardia, la regione più colpita dalla pandemia. A venire utilizzate sono stati prevalentemente le case in prossimità di grandi centri ospedalieri. I medici egli infermieri che hanno trovato alloggio sono 340, con una permanenza media di 35 giorni. ";In tre giorni ho dovuto infilare la mia vita in due valigie e partire per fare il mio dovere. Scoprire l'iniziativa è stata una manna dal cielo: vengo da un'altra regione, avevo bisogno di un alloggio velocemente e trovarlo non era così scontato;", ha spiegato ;Chiara;, ;infermiera; presso il; Policlinico Umberto I; di Roma. Brian Chesky, cofondatore e amministratore delegato di Airbnb, ha anche annunciato anche le ";Linee guida per la pulizia contro la diffusione del Covid-19;", un protocollo basato sulle analisi e i consigli degli esperti dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) e sviluppato con l'aiuto del dottor Vivek Murthy, ex responsabile della salute pubblica Usa. I proprietari che seguiranno il nuovo protocollo avranno un contrassegno apposito sulla pagina del loro annuncio, in modo che gli ospiti sappiano che si sono impegnati a seguire pratiche di pulizia e disinfezione più rigorose, compreso un intervallo minimo di 24 ore fra una prenotazione e la successiva. (ANSA).