Coronavirus: riapre Disneyland a Shangha

PECHINO, 11 MAG - Dopo tre mesi di blocco forzato a causa del coronavirus, Disneyland ha riaperto oggi i battenti a Shanghai, tra accorgimenti e restrizioni. Secondo quanto spiegato dalla società sul suo sito web, l'ingresso al parco è per ora riservato soltanto a circa 24.000 visitatori, il 30% degli 80.000 visitatori quotidiani, con l'obbligo di rispettare le norme sul distanziamento sociale su code, ristoranti e uso delle diverse attrazioni. La misurazione della temperatura corporea è obbligatoria, così come è richiesto il controllo del 'QR code', il codice assegnato da una app sullo stato di salute, e l'utilizzo della mascherina. La società ha anche aumentato le attività di igiene, pulizia e disinfezione, e ha sospeso l'interazione tra visitatori e i personaggi del mondo Disney, come Topolino. I biglietti della riapertura sono andati a ruba in pochi minuti, hanno riferito venerdì i media cinesi.