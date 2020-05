Fase 2: Centro Perugia riprende vita

PERUGIA, 10 MAG - Ha ripreso vita ma senza affollamenti o situazione d'allarme il centro storico di Perugia. In particolare corso Vannucci, cuore della città. Diverse le persone che hanno approfittato della giornata di sole anche per recarsi nei percorsi e nelle aree verdi della città. Finora però nessuna anomalia è stata segnalata. "Stiamo monitorando la situazione perché sono giornate particolari" ha detto all'ANSA il sindaco di Perugia Andrea Romizi. "Gente in giro c'è - ha aggiunto - e bisogna fare attenzione ai comportamenti individuali. Bisogna assolutamente evitare assembramenti e utilizzare i dispositivi di protezione come le mascherine".