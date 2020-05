Lungomare a Rimini, no assembramenti

RIMINI, 09 MAG - Torna a ripopolarsi il lungomare di Rimini nel primo sabato della fase 2. C'era attesa per il weekend, periodo in cui, in tempi ordinari e con il bel tempo il mare viene preso d'assalto per una passeggiata. Nel primo pomeriggio di oggi sono tanti i riminesi che hanno scelto di raggiungere questa zona, ma fino alle 16 non si registravano assembramenti. Sulla spiaggia, che rimane chiusa come da ordinanza regionale, sono al lavoro gli operatori balneari. Le forze dell'ordine pattugliano il lungomare con alcuni posti di blocco che fermano le auto. Si vedono sportivi in tenuta atletica, famiglie in bicicletta e piedi, coppie ed anche amici che hanno scelto di passeggiare insieme, chi con la mascherina e chi no.