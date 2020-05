Tentano scardinare bancomat, arrivano Cc

SANTERAMO IN COLLE (BARI), 09 MAG - Hanno bloccato la strada con un autocarro e poi, con un escavatore, hanno iniziato a scardinare dal muro lo sportello bancomat della Banca Bper a Santeramo in Colle, fino a quando, nel cuore della notte, sono arrivati i carabinieri allertati da numerose chiamate dei cittadini che hanno fornito informazioni dettagliate su quanto stava accadendo. Quando i militari sono arrivati, i malviventi sono fuggiti a bordo di una Giulietta rossa. Oltre all'escavatore cingolato e all'autocarro con rimorchio parcheggiato di traverso per impedire l'accesso delle forze dell'ordine, i carabinieri hanno trovato anche un furgone Iveco Daily cassonato. I mezzi, risultati tutti rubati a marzo a Ginosa (Taranto), erano senza targa. Ingenti i danni provocati dal tentato furto.