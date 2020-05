Covid-19, a Ny morto un bimbo di 5 anni

WASHINGTON, 8 MAG - Un bambino di 5 anni è morto a New York probabilmente in seguito alle complicazioni legate al contagio da coronavirus. Lo ha reso noto il governatore dello stato Andrew Cuomo. Nella giornata di giovedì sono state 216 le vittime del coronavirus a New York, il numero più basso dell'ultima settimana ma che porta a 1.184 il bilancio dei decessi da domenica scorsa.