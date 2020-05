A Mondello in tanti per tintarella

PALERMO, 08 MAG - Nella spiaggia di Mondello, la più amata dai palermitani, questa mattina si sono riversati in tanti a prendere la tintarella, complice anche la giornata estiva. I più coraggiosi hanno anche fatto il bagno. Mentre nuotare rientra tra le attività sportive permesse dall'ultimo decreto, stare in spiaggia a prendere il sole non sarebbe consentito. Nonostante tutto questa mattina il litorale era invaso da decine di bagnanti, alcuni anche senza mascherina e non sempre nel rispetto della distanza di sicurezza. La voglia di mare e di sole però è prevalsa sulle disposizioni legate all'emergenza coronavirus, forse anche nella speranza di un graduale ritorno alla normalità dopo l'avvio della Fase 2. A differenza infatti del periodo di lockdown, quando alcune persone sono state multate perchè sorprese in spiaggia nonostante i divieti, stamane non ci sono stati controlli stringenti in spiaggia da parte delle forze dell'ordine.