Pd,stop a mascherine con volto Mussolini

ROMA, 8 MAG - "Mascherine con il volto di #Mussolini e il motto "Camminare, costruire e, se necessario, combattere e vincere!". Le produce e le ha messe in commercio un'azienda in provincia di #Verona. La città non può continuare ad essere disonorata dai fascisti. Qualcuno pensa di intervenire?". Lo scrive su twitter Alessia Rotta, deputato del Pd.