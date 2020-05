Azzolina, per settembre più opzioni

TRIESTE, 8 MAG - "Per settembre stiamo lavorando su più opzioni possibili e non se ne esclude nessuna". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, nel corso della diretta streaming di Parole Ostili, evento dedicato al contrasto dell'odio in rete. "Lo stiamo facendo - ha spiegato il ministro - confrontandoci con il mondo della scuola, con i comitati con le associazioni. Con tutto il Paese, perché la scuola risponde a tutto il Paese". "Il nostro compito - ha poi concluso Azzolina - è immaginare tutte le opzioni possibili cosicché a seconda dello scenario epidemiologico che avremo a settembre e che non possiamo conoscere oggi, noi saremo pronti a far sì che il diritto all'istruzione venga rispettato".