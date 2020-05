Tajani, no ai giochini di Palazzo

ROMA, 8 MAG - "Premesso che tocca al Capo dello Stato decidere in caso che cosa fare, in questo momento non bisogna parlare di giochini di Palazzo, è inaccettabile, ci sono ancora centinaia di italiani che muoiono soffocati dal coronavirus, c'è gente che muore e nel Palazzo c'è chi cerca di vedere chi occupa qualche poltrona, è una vergogna, Fi è fuori da questi giochini". Così Antonio Tajani a Skytg24 Start.