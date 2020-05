Messner, ora riaprire confini

BOLZANO, 08 MAG - "La scelta dell'Alto Adige di anticipare la Fase 2 è stata giusta e coraggiosa. Ora però vanno anche riaperti i confini, altrimenti si impone il modello di turismo egoista del 'vacanze a casa nostra'". Lo afferma Reinhold Messner che mette in chiaro che - nonostante il via libera in Alto Adige - per il momento non riaprirà i suoi musei della montagna a causa della mancanza di turisti dal resto dell'Italia e dal mondo di lingua tedesca. "I costi sarebbero troppo elevati senza una clientela internazionale", spiega il Re degli Ottimila. "E' arrivato il momento di reintrodurre Schengen. L'emergenza coronavirus - prosegue - ha allontanato l'Europa. Ora serve un segnale di unità, altrimenti si creerà un turismo egoista, con i tedeschi che fanno vacanze in Germania, gli austriaci in Austria e gli italiani in Italia".