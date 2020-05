29.958 le vittime, 274 più di ieri

ROMA, 7 MAG - Sono salite a 29.958 le vittime per coronavirus in Italia, con un incremento di 274 in un giorno. Ieri l'aumento era stato di 369. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile. Diminuiscono invece i malati e i ricoveri nelle terapie intensive: i malati sono 89.624, in calo rispetto a ieri di 1.904, mentre sono 1.311 le terapie intensive, 22 meno di ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono invece 15.174, con un decremento di 595 rispetto a ieri, mentre sono 73.139 le persone in isolamento domiciliare, 1.285 in meno rispetto a ieri. Infine, sono 96.276 i guariti dal coronavirus in Italia, con un incremento di 3.031 rispetto a ieri. Mercoledì i pazienti dimessi e guariti erano oltre ottomila.