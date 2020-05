Cesena propone a privati gestire verde

CESENA, 07 MAG - Suolo pubblico concesso gratuitamente in cambio di manutenzione. È lo scambio che sta alla base dell'iniziativa lanciata dal Comune di Cesena che, in vista delle fase tre dell'emergenza sanitaria, intende permettere ai privati di svolgere attività nei parchi pubblici e nelle aree verdi della città. Da oggi possono presentare la propria proposta sul sito del Comune quartieri, cittadini singoli o in gruppo, associazioni culturali e ricreative, palestre, scuole, gruppi di genitori e aziende. In vista della stagione estiva, lo scopo del progetto 'Green city Cesena' è quello di "vivere al meglio gli spazi delle frazioni e riprendere la socialità di cui tutti ad oggi sentono la necessità", fa sapere l'amministrazione comunale.