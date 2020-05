Toti, da Regione 100 mln per ripartire

GENOVA, 07 MAG - "Ancora una volta Regione Liguria si è mostrata in grado di coordinare i propri fondi, utilizzarli in modo mirato di concerto con le categorie, secondo criteri che ci auguriamo che possano rimettere in moto le imprese per ripartire con lo sviluppo, la crescita e il lavoro che sono i soli presupposti di un Paese che non può campare di redditi di cittadinanza o di covid". Lo ha detto il presidente Giovanni Toti in un incontro stampa con gli assessori per presentare in maniera congiunta gli interventi già annunciati in queste settimane di emergenza per un totale di circa 100 milioni di euro. "Non si tratta di soldi a pioggia ma mirati e per rispondere ai bisogni di tutte le categorie", ha spiegato. Sono interventi "per le imprese di tutte le dimensioni, per l'attrezzatura necessaria ad adeguarle all'emergenza Covid, per il turismo, per corsi di formazione mirati al periodo,