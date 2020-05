Lady Gaga, il nuovo album Chromatica esce il 29 maggio

ROMA, 07 MAG - Uscirà il 29 maggio il nuovo album di Lady Gaga, Chromatica, la cui uscita prevista inizialmente per il 10 aprile era stata rimandata nelle settimane scorse a causa dell'emergenza legata al coronavirus. Nel disco, il sesto album di inediti, c'è anche il singolo "Stupid Love", il brano internazionale più suonato in Italia che conta oltre 300 milioni di stream nel mondo. Nel nuovo lavoro, prodotto da BloodPop e Lady Gaga, nei 16 brani c'è spazio anche per collaborazioni con Ariana Grande, Elton John e le Blackpink. "Chromatica" sarà disponibile in diversi formati: cd standard, cd deluxe con 3 brani, vinile standard, musicassetta, vinile picture disc limited. Inoltre, un vinile colorato disponibile su ladygaga.com. (ANSA).