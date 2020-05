Fase 2: Ronzulli, bambini dimenticati

ROMA, 7 MAG - "Sulla ripresa della scuola a settembre bisognerebbe fare un po' di chiarezza per spiegare ai genitori che quella idea del ministro Azzolina di cominciare l'anno scolastico con gli studenti metà a casa e metà in classe è stata solo una gaffe, un'idea balzana che ha però spaventato e messo in crisi tantissime famiglie. Il governo dovrebbe essere più attento alle informazioni che dà, servono linee guida univoche e indicazioni chiare, altrimenti si rischia di mandare nel panico i genitori. Fin dall'inizio di questa emergenza purtroppo il governo non si è occupato adeguatamente del mondo dell'infanzia, in questi due mesi ha dimenticato i bambini, la categoria più fragile della società". Lo ha detto Licia Ronzulli, presidente della commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, a Mattino Cinque.