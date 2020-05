Dl maggio: Fraccaro, ok imminente

ROMA, 07 MAG - "Il superbonus partirà da luglio. Le fatture di luglio potranno essere utilizzate per ottenere il credito d'imposta a partire da luglio. Per quanto riguarda l'approvazione del decreto 'aprile' stiamo lavorando per farlo approvare questa settimana o al massimo all'inizio della prossima. Stiamo parlando di 55 miliardi di interventi, il doppio di una manovra di fine anno, su cui lavoriamo per mesi". Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro a Radio Anch'io. "Noi vorremmo cercare di stimolare interventi complessivi di riqualificazione, come il cappotto termico, sostituzione di infissi, installazione di pannelli fotovoltaici, sostituzione di caldaie con pompe di calore più efficienti. Tutti interventi - ha spiegato Fraccaro - che possano permettere di vivere in case più confortevoli, meno inquinanti, meno energivore, per poter spendere meno in bolletta. Si potranno installare anche accumulatori per le auto elettriche. Vogliamo ridisegnare il tessuto edilizio italiano".