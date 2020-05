Dl covid: Pd, ok a mediazione su Dpcm

ROMA, 7 MAG - Il Pd accetta la riformulazione del suo emendamento sulla parlamentarizzazione dei Dpcm proposta ieri dal governo. Lo ha annunciato in Aula il Dem Emanuele Fiano. L'emendamento del Pd, a prima firma di Stefano Ceccanti, prevedeva un parere non vincolate del Parlamento al governo sul testo del Dpcm da esprimere entro una settimana. La riformulazione prevede che "il Presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato illustra preventivamente alle Camere il contenuto" del Dpcm "al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati". "Ove ciò non sia possibile per ragioni di urgenza connesse alla natura delle misure da adottare, riferisce alle Camere" nei successivi 15 giorni.