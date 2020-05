Alitalia: Patuanelli, capitale newco non meno di 3 mld

ROMA, 07 MAG - Il capitale iniziale della newco Alitalia "non potrà essere inferiore ai tre miliardi di euro". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, rispondendo al Question Time al Senato, sottolineando che "l'intenzione del governo non è l'ennesimo salvatggio ma un rilancio della compagnia di bandiera". Inoltre "i livelli occupazionali saranno tutelati al massimo", ha aggiunto Patuanelli. "Il piano industriale" della newco di Alitalia "punterà fortemente sul lungo raggio" ma anche "sul settore cargo", ha spiegato il ministro, aggiungendo che la newco dovrà essere in grado di volare "immediatamente non appena le fasce di mercato si apriranno, andando a conquistare mercati che oggi erano in sofferenza". Patuanelli ha infine sottolineato che "non c'è un ridimensionamento dell'azienda" infatti "la flotta dovrà essere pronta a reperire sul mercato nuovi aeromobili visto che questo momento può essere favorevole per gli investimenti". (ANSA).