Oltre 100mila domande prestiti a Fondo Garanzia pmi

ROMA, 07 MAG - Sono 103.282 per un importo di oltre 6 miliardi (6.047.663.327 euro) le richieste di garanzie pervenute al Fondo di Garanzia nel periodo dal 17 marzo al 6 maggio. Lo comunica il Medio credito centrale. Di queste 101.253 sono ai sensi del decreto Cura Italia e Liquidità. E L'Abi "esprime viva soddisfazione" per la nuova accelerazione della crescita quotidiana delle domande. "Questi numeri - si legge in una nota - che crescono giorno per giorno in misura significativa, testimoniano il superamento della fase organizzativa iniziale e il senso di responsabilità del mondo bancario in una fase di straordinario impegno per tutti i lavoratori del settore cui l'Abi rivolge un forte ringraziamento". (ANSA).