Coronavirus: contagi stabili in Piemonte,raddoppiano guariti

TORINO, 06 MAG - Sono stabili i nuovi contagi da coronavirus in Piemonte. Secondo i dati diffusi dall'Unità di crisi regionale, sono 165 in più i positivi, contro i 152 di ieri. Il totale sale così a 27.939. Stabili anche i decessi, 31, di cui tre registrati al momento nella giornata di oggi, per un totale di 3.247 vittime dall'inizio dell'emergenza. Sono invece quasi il doppio rispetto a ieri i guariti, ben 327, per un totale di 6.891 piemontesi che hanno sconfitto il Covid-19. Altri 2.943 sono 'in via di guarigione', negativi cioè al pirmo tampone dopo la malattia e in attesa dell'esito del secondo. I ricoverati in terapia intensiva sono 150, 5 in meno rispetto a ieri, mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 2147 (-160 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 12.661 (-300 rispetto a ieri). I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 188.057, di cui 103.161 risultati negativi. (ANSA).