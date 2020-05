M5s, meglio election day dopo l'estate

ROMA, 6 MAG - "La nostra linea sui listini bloccati alle regionali è chiara: siamo storicamente contrari a qualsiasi ipotesi di nominati non eletti direttamente dal popolo. Dunque per quanto ci riguarda è un'idea che respingiamo nettamente". Lo ha detto il capogruppo del MoVimento 5 Stelle alla Camera Davide Crippa. "Il MoVimento è a favore delle preferenze. Per quanto riguarda la valutazione della data si deve tenere conto non solo delle condizioni di sicurezza il giorno del voto, ma anche del pieno esercizio delle libertà politiche e civili durante la campagna elettorale. Ragioni per le quali luglio non rappresenta una scelta praticabile. Abbiamo chiesto agli italiani una ripresa lenta. Proprio per il rispetto che dobbiamo avere per i sacrifici che stiamo chiedendo credo sia opportuno, valutare anche il fattore economico e pensare a un election day che preveda referendum costituzionale, elezioni regionali e amministrative. Bisogna pazientare ancora, due mesi di ritardo non sono un vulnus per la democrazia".