Fai: Magnifico, a fine mese riapriremo nostri beni

ROMA, 06 MAG - "A fine mese riapriremo i beni del Fai". A dirlo, il vicepresidente esecutivo del fondo Ambiente Italiano, Marco Magnifico, presentando la 10/a edizione del censimento nazionale de I luoghi del cuore. "Se penso a tutto quello che affrontarono all'inizio i nostri fondatori - dice Magnifico - o alla fatica che abbiamo fatto per arrivare ai 2,2 milioni di voti nell'ultima edizione del 2018 de I luoghi del cuore, mi viene da dire che non c'è nulla di facile nella vita. Diciamo che la forza che ci dà la sensazione di fare veramente un servizio sociale per la comunità ci fa superare tutto. Dunque - spiega - riapriremo a fine mese, prima partendo dai giardini storici e poi passando ai monumenti più ampi, quelli dove è possibile che ci sia una distanza sociale certa. Stiamo, ovviamente, provvedendo a tutte le misure necessarie, dai plexiglass alle casse ai bolli per terra per il distanziamento tra le persone in fila per il biglietto, ovvero tutti quei provvedimenti che deve osservare chiunque si occupi di accoglienza del pubblico". (ANSA).