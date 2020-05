Trump, task force sicurezza e riapertura

WASHINGTON, 6 MAG - Trump ha confermato che la task force contro il coronavirus sarà sostituita forse da un gruppo diverso ma ha assicurato che i due massimi esperti sanitari, Anthony Fauci e Deborah Birx, continueranno a essere consultati. "Mike Pence e la task force hanno fatto un gran lavoro ma ora stiamo guardando ad una forma un po' diversa, che riguardi la sicurezza e la riapertura, e avremo probabilmente un gruppo differente preparato per questo", ha detto. "Missione compiuta? No, per nulla, solo quando sarà finita", ha aggiunto.