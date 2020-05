In Calabria 1119 positivi, più 1 su ieri

CATANZARO, 5 MAG - Un solo nuovo positivo è stato riscontrato nei tamponi effettuati in Calabria. I casi accertati salgono così a 1.119 sui 38.461 test eseguiti sino ad oggi. Le vittime sono stabili a 88. I ricoverati in malattie infettive sono 92 mentre quelli in terapia intensiva 4. I positivi sono: Catanzaro: 46 in reparto; 2 in rianimazione; 59 in isolamento domiciliare; 77 guariti; 32 deceduti. Cosenza: 21 in reparto; 284 in isolamento domiciliare; 124 guariti; 29 deceduti. Reggio Calabria: 18 in reparto; 2 in rianimazione; 125 in isolamento domiciliare; 96 guariti; 16 deceduti. Crotone: 7 in reparto; 35 in isolamento domiciliare; 65 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia: 51 in isolamento domiciliare; 19 guariti; 5 deceduti. I soggetti in quarantena volontaria sono 5.612: Cosenza 284, Crotone 1.780, Catanzaro 1.928, Vibo Valentia 354, Reggio Calabria 1.266.