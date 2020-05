Amici speciali, Giuliano Peparini direttore artistico

ROMA, 05 MAG - Sarà Giuliano Peparini,, coreografo di fama internazionale, il direttore artistico di Amici Speciali, il programma di Maria De Filippi, in versione ripensata in chiave solidale per l'emergenza coronavirus, in onda prossimamente su Canale 5. La maratona in quattro puntate 'Amici Speciali - Con Tim insieme per l'Italia', che avrà in palio premi anti-Covid, coinvolgerà in sfide di canto e ballo dodici professionisti usciti dalla scuola del talento di De Filippi: Alessio Gaudino, Giordana Angi, Irama, Umberto Gaudino, e The Kolors, Random, Michele Bravi, Andreas Muller, Javier Rojas, Alberto Urso, Gabriele Esposito e Gaia Gozzi. Allo show parteciperanno anche tre network radiofonici: Rds, Radio Dimensione Suono 100% Grandi Successi, rappresentata da Anna Pettinelli, Radio Italia solo musica italiana con Daniela Cappelletti e Rtl 102.5 con Federica Gentile. (ANSA).