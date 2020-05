20 motivi per tornare in Italia

di Ida Bini VENEZIA, 05 MAG - La gente, i borghi, i laghi, le isole, le Dolomiti, l'arte, Venezia e la Toscana: il Telegraph elogia l'Italia e invita i propri lettori a tornare a visitare il Belpaese appena l'emergenza sanitaria sarà finita e si tornerà a viaggiare all'estero. Il quotidiano britannico elenca 20 motivi per cui è bene scegliere le bellezze italiane, ma confessa che ce ne sarebbero molti di più: "Venti, così pochi? Nessun altro Paese - spiega l'autore dell'articolo Tim Jepson -ha tante ricchezze e una combinazione di arte, cultura, cibo, vino, moda, teatro, persone e paesaggi che non ha eguali e neppure una combinazione così efficace di antico e moderno, bello e seducente". Nel 2019 i turisti stranieri hanno rappresentato il 50,3% delle presenze totali in Italia. Molti di loro provenivano dal Regno Unito e nonostante l'emergenza sanitaria e le nuove disposizioni della Brexit dall'articolo emerge che i britannici continuano ad amare il nostro Paese e che, finito il lockdown tra le frontiere, torneranno a farci visita. (ANSA).