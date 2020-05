Venezia, battimani di protesta a Rialto

VENEZIA, 4 MAG - Oltre un centinaio di persone, piccoli imprenditori e artigiani di Venezia, hanno dato vita oggi ad un battimani 'di protesta' sul ponte e lungo le rive di Rialto, per contestare le misure restrittive per il commercio e chiedere di allargare le aperture della Fase 2. È stato il momento finale di un'iniziativa nata sui social sotto il nome "Italexit". I partecipanti si sono schierati in fila da una parte all'altra del ponte e quindi hanno fatto partire l'applauso. Sostegno alla protesta spontanea è stata espressa dagli amministratori del Comune di Venezia, che hanno anche ricevuto in municipio a Ca' Farsetti una delegazione dei manifestanti.