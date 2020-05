Tajani, governo tace su Cina per via M5s

ROMA, 04 MAG - "Da parte del Governo italiano c'è paura a parlare della Cina vista la vicinanza tra la Cina ed il Movimento 5 Stelle. Io già nei primi giorni di febbraio presentai un'interrogazione all'Alto Rappresentante per la politica estera UE per chiedere chiarimenti su quello che stava succedendo in Cina. Mi fido più degli USA che della Cina. Al Governo italiano manca il coraggio. Non vorrei che tutta questa situazione serva per far svendere i nostri porti e la gestione delle reti 5G". Lo ha dichiarato a Tgcom24 il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani.