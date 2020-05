Ue, Brasile quarto al mondo per casi

ROMA, 04 MAG - Il Brasile è già il quarto Paese al mondo con il maggior numero di casi registrati da Covid-19 negli ultimi 14 giorni: è quanto rivelano dati diffusi dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). In due settimane (considerando fino a ieri), in Brasile ci sono stati 59.900 nuovi casi confermati. Negli ultimi 14 giorni, il triste primato è guidato dagli Stati Uniti, con 397 mila nuovi casi. La Russia è seconda, con 87 mila, contro i 68 mila del Regno Unito. Nazioni che finora avevano il numero più alto, come la Spagna e l'Italia, hanno iniziato a registrare un volume inferiore a quello del Brasile nelle ultime due settimane. Nel frattempo - rende noto il portale di notizie Uol - l'Oms sottolinea che il gigante sudamericano ha già registrato il quarto numero più alto di decessi al mondo in 24 ore, considerando i numeri del fine settimana appena trascorso.