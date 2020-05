Estorsioni a imprenditore, 4 arresti

CERIGNOLA (FOGGIA), 04 MAG - Hanno preteso da un imprenditore agricolo la somma di 50 mila euro in cambio di protezione. È quanto accertato dai carabinieri di Cerignola che stamattina hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Foggia su richiesta della Procura nei confronti di quattro persone, ritenute responsabili di estorsione aggravata. I fatti risalgono ad ottobre scorso quando la vittima subì il danneggiamento di centinaia di piante di vite e fu insistentemente minacciata affinché consegnasse la somma di 50.000 euro per evitare ulteriori danni alle colture e ottenere "protezione".