Coronavirus: 10.581 nuovi casi in Russia

MOSCA, 04 MAG - In Russia si registrano 10.581 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, poco meno dei 10.633 di ieri, che rappresentano il numero più alto di contagi giornalieri finora registrato nel Paese. Lo riporta la task force anticoronavirus russa. In totale, in Russia, i casi accertati di Covid-19 dall'inizio dell'epidemia sono 145.268, mentre le vittime del nuovo coronavirus sono 1.356, di cui 76 decedute nel corso dell'ultima giornata. I guariti sono in tutto 18.095.