Francia, sindaci per rinvio delle scuole

PARIGI, 3 MAG - La sindaca di Parigi Anne Hidalgo e 300 colleghi dell'Ile-de-France, la regione della capitale francese, chiedono "solennemente" allo Stato di rinviare la riapertura delle scuole, prevista in modo graduale dall'11 maggio. In una lettera al presidente Emmanuel Macron - pubblicata da La Tribune - 316 sindaci esprimono la loro preoccupazione e parlano di un calendario "impossibile da rispettare e non realista".