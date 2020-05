Di Maio, 'lo Stato stia coi più deboli'

ROMA, 3 MAG - "In questi momenti i primi ad essere colpiti sono sempre i più deboli ed è compito dello Stato stare accanto a queste persone. Con ogni mezzo, con il massimo sforzo". E' quanto scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Durante l'epidemia da coronavirus, dice, ci sono state storie "che mi hanno reso orgoglioso di essere a capo della Farnesina, di rappresentare un corpo diplomatico che non si è mai fermato durante questa emergenza". Tra tutte Di Maio cita "la storia del giovane Niccolò che, bloccato in Cina, siamo riusciti a riportare in Italia. O come quella di Rebecca che nei prossimi giorni riuscirà ad operarsi in Germania".