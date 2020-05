Francia, emergenza prorogata a 24 luglio

PARIGI, 2 MAG - Lo stato d'emergenza sanitaria in Francia per la pandemia da coronavirus è stato prorogato fino al 24 luglio. Lo ha annunciato il ministro della Sanità, Olivier Véran. La proroga dello stato d'emergenza, entrato in vigore il 24 marzo e che doveva durare fino al 23 maggio, è stata decisa dal Consiglio dei ministri sotto forma di progetto di legge che dovrà essere approvato dal Parlamento dopo un dibattito che comincerà lunedì. Nel progetto di legge si sottolinea che sarebbe "prematuro" lasciare scadere lo stato d'emergenza senza prorogarlo, poiché esistono "rischi di ripresa epidemica" nel caso di "improvvisa interruzione delle misure in corso".