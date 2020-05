Fanno esplodere bomba ma bancomat regge

ZAPPONETA (FOGGIA), 02 MAG - E' fallito l'assalto con esplosivo ai danni dello sportello bancomat dell'ufficio postale che si trova in via Isonzo a Zapponeta. Lo sportello automatico di ultima generazione è stato danneggiato ma ha retto all'onda d'urto, e i malviventi sono fuggiti a mani vuote. A quanto si apprende, ad agire sono state quattro persone incappucciate, arrivate a bordo di due auto per piazzare nella fessura del bancomat un ordigno di tipo 'marmotta'. I carabinieri stanno visionando i filmati delle telecamere a circuito chiuso dell'ufficio postale per cercare di risalire ai responsabili.