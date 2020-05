Forza posto blocco e investe Cc, preso

PORTICI (NAPOLI), 1 MAG - Non si ferma all'alt e investe un militare dell'Arma: un 43enne, che viaggiava in sella a uno scooter, è stato arrestato la scorsa notte a Portici (Napoli). I militari carabinieri della locale stazione erano impegnati nell'ambito di un servizio di controllo del territorio, finalizzato anche al rispetto dei decreti anti contagio. Uno dei due militari è sceso dalla "gazzella" per fermare il centauro ma questi non si è fermato e l'ha investito. Il carabiniere, per fortuna, ha riportato ferite lievi e una prognosi di quattro giorni. Il 43enne, risultato in affidamento ai servizi sociali, viaggiava sprovvisto di patente e polizza assicurativa: è stato arrestato e messo ai domiciliari. (ANSA).