Due pecore sbranate, è allarme pantera

BENEVENTO, 1 MAG - Due pecore sono state rinvenute sbranate nelle campagne di Torrecuso, in provincia di Benevento, dove da giorni si è alla ricerca di un grosso felino, forse una pantera, avvistato e denunciato da più persone. A darne notizia è stato il sindaco Angelino Iannella, che già la scorsa settimana aveva affisso all'albo pretorio un avviso con il quale allertava la cittadinanza della presenza del grosso felino e i carabinieri della Forestale. "In contrada San Libero di Torrecuso, per gli amanti dei gatti, - scrive su fb il sindaco, forse per rispondere ironicamente a chi non crede - ci sono due pecore sbranate, il maschio all'interno del recinto, chiuso, e la femmina fuori". A far scattare l'allarme è stato il proprietario delle pecore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i veterinari dell'Asl. (ANSA).