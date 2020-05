Fincantieri vince gara per 10 fregate

TRIESTE, 01 MAG - La Marinette Marine Corporation (Gruppo Fincantieri) si è aggiudicata la gara per la fornitura di una fregata alla US Navy, del valore di 800 milioni di dollari. Il contratto prevede l'opzione di altre 9 per un valore complessivo di 5,5 miliardi di dollari. Le navi derivano dalle Fremm che il gruppo ha già fornito alla Marina italiana. Fincantieri si è aggiudicata la gara del programma FFG(X) per nuove fregate lanciamissili da sola vincendo contro altri cantieri navali statunitensi. Il contratto prevede la consegna della "capoclasse", cui dovrebbero seguire di volta in volta nei prossimi anni le altre nove navi opzionate. Il valore di 5,5 miliardi di dollari si riferisce alla sola quota Fincantieri, successivamente verranno bandite nuove gare per le forniture di armamento e equipaggiamento facendo salire l'ammontare complessivo del contratto a 19 miliardi di dollari.